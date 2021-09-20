Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:1).

«Хороший матч получился. С точки зрения игры в обороне и вратаря все было достаточно неплохо. У нас было много большинства, но мы никак не могли реализовать свои моменты. Какой я вижу идеальную игру «Куньлуня»? Идеальный вариант — это забивать три, а пропускать — один. Но мы, в основном, играем в три звена, нам не хватает сил, не хватает энергии. Иногда это бывает очень проблемно.

Есть ли фактор усталости у Лазушина? Смит восстанавливается после травмы, которую получил в матче с «Йокеритом». Сегодня он был сменщиком, и мы надеемся, что он сможет сыграть в каком-то из следующих матчей. Лазушин играет великолепно, выполняет огромный объем работы. Ему не мешает отдохнуть», — цитирует тренера сайт КХЛ.