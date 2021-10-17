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Занатта: «Куньлунь» выиграл у «Локомотива» второй и третий периоды, но проиграли матч»

17 октября, 23:24
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4).

«Две грубые ошибки были допущены в первом периоде. Один раз не сумели выйти из зоны, а также почти сумели убить второе подряд удаление, но на последних секундах пропустили. В очередной раз мог отметить характер нашей команды, мы выиграли второй и третий периоды, но проиграли матч. К сожалению, за те ошибки, что мы допустили в первом периоде, нам пришлось расплатиться», — цитирует Занатту официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы стал Егор Аверин. По два очка в составе «Локомотива» набрали Александр Полунин (1+1) и Рушан Рафиков (0+2).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/17/491194.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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