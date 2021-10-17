Занатта: «Куньлунь» выиграл у «Локомотива» второй и третий периоды, но проиграли матч»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4).

«Две грубые ошибки были допущены в первом периоде. Один раз не сумели выйти из зоны, а также почти сумели убить второе подряд удаление, но на последних секундах пропустили. В очередной раз мог отметить характер нашей команды, мы выиграли второй и третий периоды, но проиграли матч. К сожалению, за те ошибки, что мы допустили в первом периоде, нам пришлось расплатиться», — цитирует Занатту официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы стал Егор Аверин. По два очка в составе «Локомотива» набрали Александр Полунин (1+1) и Рушан Рафиков (0+2).