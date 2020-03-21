Заместитель спортивного директора ЦСКА оценил шансы игроков «Звезды» пробиться в КХЛ

Заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов рассказал, как обстоят дела у фарм-клуба армейцев — «Звезды».

— Все мы солдаты, подчиняемся приказам. Пока плей-офф в ВХЛ остановили до 24 марта. Будем ждать и надеяться, — приводит слова Денисова официальный сайт ВХЛ.

— Как вкатился в «Звезду» вратарь Максим Третьяк, вернувшийся из Риги?

— Что значит — вкатился? Он знает нашу систему, требования. Концовку регулярного сезона он провел на «пятерку».

— Кого из своих «звездных» можете порекомендовать в ЦСКА?

— В КХЛ заиграны из наших семь человек. Закрепиться в ЦСКА очень сложно. Надо ухватиться за шанс. Так было с Ильей Сорокиным. Он пришел из Новокузнецка третьим, а то и четвертым вратарем. Но в матче с «Барысом» сыграл на ноль и закрепился в составе.