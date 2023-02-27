Заместитель гендиректора «Сочи» Бадюков рассказал о сильных сторонах Мичкова
Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах и недостатках арендованного у СКА нападающего сочинцев Матвея Мичкова.
— В чем видите главную проблему Мичкова в игре на взрослом уровне?
— У Матвея есть все с точки зрения атакующих навыков: игра под воротами, чувство гола, желание выиграть единоборства. Может быть, ему не хватает физических данных. Он, конечно, будет развиваться и прибавит в умении играть в силовой хоккей. Он здорово удерживает шайбу за счет катания. Играть по 20 минут в КХЛ — колоссальный шаг для его развития.
В этом сезоне 18-летний Мичков провел 30 матчей в составе СКА и «Сочи», набрав 20 (9+11) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4
Новости