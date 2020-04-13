Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов в интервью «СЭ» вспомнил о дебюте за сборную России. В матче с Финляндией на Евротуре в феврале он был заменен.

— В феврале вас вызывали в сборную и заменили в матче с финнами. Вы редко пропускали в КХЛ больше трех шайб. В чем была проблема на Евротуре?

— Замечательный матч (смеется). На самом деле, мы очень плохо начали игру. Сначала я, вроде бы, поймал. Был выход один в ноль. А потом залетела неудачная шайба из-за моей ошибки. С этого все пошло. Такое бывает. Это был мой дебют за сборную, и я его, можно сказать, провалил. Не снимаю с себя ответственности. Но тренеры меня поддержали, сказали, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я, конечно, расстроился, но все отнеслись с пониманием. Нужно работать дальше.

— Вы долго были в системе «Ак Барса», играли и при Квартальнове, и при Билялетдинове. Но раскрылись именно с Дмитрием Вячеславовичем. Могло ли такое произойти при Билялетдинове? Или он действительно давал молодежи мало шансов?

— Не скажу, что он давал мало шансов. Просто у этих тренеров разные модели, разное отношение к игрокам. Но их объединяет то, что у обоих большой спрос с каждого. Дмитрий Вячеславович взял очень много молодых ребят в состав и дал игровое время, за что они отплатили ему хорошей игрой.

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