Закончился контракт Андрея Сидякина с «Салаватом Юлаевым»

30 апреля завершился срок действия контракта между «Салават Юлаев» и тренером Андреем Сидякиным. Специалист продолжит работу в системе клуба, но в другой должности, сообщает официальный сайт команды.

30 апреля завершился срок действия контракта между ХК «Салават Юлаев» и тренером Андреем Сидякиным. Мы благодарим Андрея Анатольевича за плодотворный труд в основной команде.



В то же время отметим, что специалист продолжит работу в системе нашего клуба. pic.twitter.com/0hsJG6psOB — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) May 1, 2020

Ранее тренерский штаб уфимцем покинул Виталий Ячменев и тренер вратарей Йон Эрик Эман.

Накануне Томи Ламса был назначен главным тренером «Салавата Юлаева». Соглашение с финским специалистом рассчитано на один сезон.