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Закончился контракт Андрея Сидякина с «Салаватом Юлаевым»

16:00
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30 апреля завершился срок действия контракта между «Салават Юлаев» и тренером Андреем Сидякиным. Специалист продолжит работу в системе клуба, но в другой должности, сообщает официальный сайт команды.

Ранее тренерский штаб уфимцем покинул Виталий Ячменев и тренер вратарей Йон Эрик Эман.

Накануне Томи Ламса был назначен главным тренером «Салавата Юлаева». Соглашение с финским специалистом рассчитано на один сезон.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/

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