«Закаленным в Балашихе ничего не страшно». «Авангард» пожелал Моуринью удаче в «Тоттенхэме»

«Авангард» в своем официальном Twitter пожелал Жозе Моуринью удаче в качестве главного тренера «Тоттенхэма». О назначении специалиста на эту должность стало известно сегодня.

— Новости футбола: Жозе Моуриньо возглавил «Тоттенхэм». Закаленным в Балашихе ничего не страшно, желаем удачи в Лондоне, порви всех! — написал омский клуб.

Речь в сообщении идет о падении португальского специалиста во время символического вбрасывания на льду арены в подмосковной Балашихе на матче КХЛ «Авангард» — СКА 4 февраля этого года. После вбрасывания Моуринью поскользнулся на ковре.

Контракт с 56-летним специалистом заключен до конца сезона-2022/23. Последним местом его работы был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Ранее он уже работал в Лондоне, возглавляя «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.

? Новости футбола: Жозе Моуриньо возглавил @SpursOfficial. Закалённым в Балашихе ничего не страшно, желаем удачи в Лондоне, порви всех! pic.twitter.com/jDIiyeKIis — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 20, 2019

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