Зак Фукале выиграл конкурс среди вратарей на Матче звезд КХЛ

Голкипер «Трактора» Зак Фукале стал победителем конкурса «Надежная защита» среди вратарей на FONBET Матче звезд КХЛ.

Вместе с 29-летним канадцем в конкурсе участвовали Денис Костин («Сибирь», Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва) и Максим Дорожко («Витязь»). В финале конкурса Фукале победил Дорожко.

Матч звезд КХЛ проходит 8-9 февраля на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.