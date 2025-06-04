Зак Фукале подписал двухлетний контракт с минским «Динамо»

Вратарь Зак Фукале подписал двухлетний контракт с минским «Динамо».

С 2023 года Фукале выступал за «Трактор». В сезоне-2024/25 он провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 28 побед, отразив 92,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,15. В плей-офф у него 21 матч, 12 побед и 91,8 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,58.

30-летний канадец покинул «Трактор» и стал свободным агентом.