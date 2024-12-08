Захаркин: «В Европе возятся с каждым талантливым игроком»
Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о том, как развивается хоккей в Европе.
— Хоккей в Европе развивается по своим маршрутам, но наибольшее внимание в той же Германии, где я работал, и в Швеции, где я живу, уделяется детскому и юношескому хоккею, потому что это основа, — приводит слова Захаркина «РБ Спорт». — Сейчас в командах меньше натурализованных хоккеистов, паспорта так просто не выдают, ставку делают на своих воспитанников. Федерация хоккея страны создает программы, они распределяются по землям, территориям, по ним начинают работать. В каждом регионе есть представители федерации, которые проверяют, как эти программы выполняются. Такой контроль позволят выращивать более профессиональных игроков. Из-за этого растет качество молодежного хоккея. Хоккеисты попадают в профессиональные клубы, за счет чего в целом поднимается уровень чемпионата.
— В Германии такая же система в начале века была в футболе.
— Там футбол и хоккей трудно сравнивать, это разные по величине индустрии, но принцип такой же.
— Германия может со временем войти в пул ведущих хоккейных держав мира?
— Туда уже вошла Швейцария. И в Германии ведется серьезная работа, причем с индивидуальной направленностью. Каждый игрок — объект пристального внимания, все делается для его развития, потому что талантов не так много.
— В России другая ситуация с подготовкой резервов?
— Совсем другая. Тут много игроков, команд, за счет этого создается большая конкуренция, естественный отбор, хоккеисты переходят в более сильные клубы, многих просто не замечают. В Германии, Швеции, других странах Европы с каждым игроком, грубо говоря, возятся, надеясь довести его до высокого уровня. Потому что таких человеческих ресурсов там нет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|32
|18
|14
|43
|5
|СКА
|33
|19
|14
|42
|6
|Северсталь
|33
|19
|14
|38
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|33
|15
|18
|36
|9
|Витязь
|34
|14
|20
|32
|10
|Куньлунь РС
|35
|13
|22
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|32
|22
|10
|46
|3
|Ак Барс
|31
|21
|10
|43
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|32
|13
|19
|31
|10
|Сибирь
|31
|12
|19
|27
|11
|Барыс
|35
|9
|26
|21
|12
|Амур
|34
|7
|27
|18
|8.12
|10:30
|
Амур – Адмирал
|- : -
|8.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|8.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|8.12
|17:00
|
СКА – Барыс
|- : -
|8.12
|17:00
|
Торпедо – Лада
|- : -
|8.12
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|8.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|8.12
|17:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -