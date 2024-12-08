Захаркин: «В Европе возятся с каждым талантливым игроком»

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о том, как развивается хоккей в Европе.

— Хоккей в Европе развивается по своим маршрутам, но наибольшее внимание в той же Германии, где я работал, и в Швеции, где я живу, уделяется детскому и юношескому хоккею, потому что это основа, — приводит слова Захаркина «РБ Спорт». — Сейчас в командах меньше натурализованных хоккеистов, паспорта так просто не выдают, ставку делают на своих воспитанников. Федерация хоккея страны создает программы, они распределяются по землям, территориям, по ним начинают работать. В каждом регионе есть представители федерации, которые проверяют, как эти программы выполняются. Такой контроль позволят выращивать более профессиональных игроков. Из-за этого растет качество молодежного хоккея. Хоккеисты попадают в профессиональные клубы, за счет чего в целом поднимается уровень чемпионата.

— В Германии такая же система в начале века была в футболе.

— Там футбол и хоккей трудно сравнивать, это разные по величине индустрии, но принцип такой же.

— Германия может со временем войти в пул ведущих хоккейных держав мира?

— Туда уже вошла Швейцария. И в Германии ведется серьезная работа, причем с индивидуальной направленностью. Каждый игрок — объект пристального внимания, все делается для его развития, потому что талантов не так много.

— В России другая ситуация с подготовкой резервов?

— Совсем другая. Тут много игроков, команд, за счет этого создается большая конкуренция, естественный отбор, хоккеисты переходят в более сильные клубы, многих просто не замечают. В Германии, Швеции, других странах Европы с каждым игроком, грубо говоря, возятся, надеясь довести его до высокого уровня. Потому что таких человеческих ресурсов там нет.