Захарчук и Королев покинули «Северсталь»

Нападающие Иван Захарчук и Владимир Королев покинули «Северсталь», информирует сайт клуба. Контракты расторгнуты по соглашению сторон.

Захарчук пополнил состав череповецкой команды перед началом прошлого сезона. Всего он провел 65 матчей, набрав 16 (9+7) баллов за результативность при показателе полезности (-17).

Королев ранее по ходу текущего сезона подписал пробный контракт с череповецким клубом.