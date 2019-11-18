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Захарчук и Королев покинули «Северсталь»

13:33
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Нападающие Иван Захарчук и Владимир Королев покинули «Северсталь», информирует сайт клуба. Контракты расторгнуты по соглашению сторон.

Захарчук пополнил состав череповецкой команды перед началом прошлого сезона. Всего он провел 65 матчей, набрав 16 (9+7) баллов за результативность при показателе полезности (-17).

Королев ранее по ходу текущего сезона подписал пробный контракт с череповецким клубом.

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42369/1/

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