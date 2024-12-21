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Бардаков: «В определенный момент игроки СКА что-то не то на льду делали в матче с «Торпедо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал победу над «Торпедо» (6:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Пропустили три шайбы к концу первого периода. Надо было отыгрываться. Хорошо, что отыгрались. Первый период, конечно, провалили. Не могу объяснить, почему. Но хорошо, что все закончилось хорошо для нас.

«Торпедо» бросали мало, но результативность была хорошая. Если не ошибаюсь, 7 бросков — 4 гола. Но мы в определенный момент сами что-то не то на льду делали. Какой-то дурдом устроили», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бардакова.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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