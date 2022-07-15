Захар Арзамасцев продолжит карьеру в «Спартаке»

«Спартак» заключил контракт с защитником Захаром Арзамасцевым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт красно-булеых.

В минувшем сезоне новичок защитник провел 17 игр за «Автомобилист» в КХЛ и 21 матч за «Рыцарей» из Кладно в чемпионате Чехии.

Всего на счету 29-летнего защитника — 642 матча в КХЛ при 137 (47+90) очках за «Металлург» Новокузнецк, ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь», «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

Ранее Арзамасцев становился участником Матча звезд КХЛ, с 2017 по 2019 год привлекался к выступлениям за сборную России, а также выигрывал серебро молодежного ЧМ.