КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Заграпан отказался от предложения рижского «Динамо» и остался в «Попраде»

19:06
Теги:

Нападающий «Попрада» Марек Заграпан решил остаться в Словакии и продлил контракт с клубом. У него было предложение из КХЛ от рижского «Динамо».

— Я решил остаться, потому что уютно чувствую себя в Словакии, — цитирует игрока Hokej.cz. — Переговоры начались еще до окончания прошлого сезона. Правда, из-за эпидемии коронавируса их пришлось приостановить.

— Мы знаем, что у Марека было предложение из КХЛ. Оно поступило еще в марте, — рассказал спортивный директор «Попрада». — Мы договорились, если поступит новое предложение и он снова захочет попробовать себя в КХЛ, то мы не будем ему в этом препятствовать.

С 2009 по 2011 год 33-летний словак играл и в КХЛ — один сезон он выступал за череповецкую «Северсталь», а затем за ханты-мансийскую «Югру».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир