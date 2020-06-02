Заграпан отказался от предложения рижского «Динамо» и остался в «Попраде»

Нападающий «Попрада» Марек Заграпан решил остаться в Словакии и продлил контракт с клубом. У него было предложение из КХЛ от рижского «Динамо».

— Я решил остаться, потому что уютно чувствую себя в Словакии, — цитирует игрока Hokej.cz. — Переговоры начались еще до окончания прошлого сезона. Правда, из-за эпидемии коронавируса их пришлось приостановить.

— Мы знаем, что у Марека было предложение из КХЛ. Оно поступило еще в марте, — рассказал спортивный директор «Попрада». — Мы договорились, если поступит новое предложение и он снова захочет попробовать себя в КХЛ, то мы не будем ему в этом препятствовать.

С 2009 по 2011 год 33-летний словак играл и в КХЛ — один сезон он выступал за череповецкую «Северсталь», а затем за ханты-мансийскую «Югру».