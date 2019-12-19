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Загитова выступила на футбольной арене перед хоккейным матчем СКА — ЦСКА

20:24
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Российская фигуристка Алина Загитова выступила на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На этой арене сегодня проходит матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Опубликовано видео ее выступления.

Матч СКА — ЦСКА начался в 20.00 по московскому времени. По ходу первого периода счет в игре равный — 0:0.

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