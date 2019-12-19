Российская фигуристка Алина Загитова выступила на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На этой арене сегодня проходит матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Опубликовано видео ее выступления.

Алина Загитова ожидаемо приобщается к хоккею, но на лед почему-то вышла без клюшки pic.twitter.com/BBuhq1RNcn — Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) December 19, 2019

Матч СКА — ЦСКА начался в 20.00 по московскому времени. По ходу первого периода счет в игре равный — 0:0.