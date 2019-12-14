Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в шоу перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА?, сообщает официальный Twitter петербуржцев. В пятницу, 13 декабря, 17-летняя спортсменка заявила, что приостанавливает карьеру.

— Приятный сюрприз! 19 декабря на «Газпром Арене» в рамках шоу перед матчем СКА — ЦСКА специально для всех гостей арены выступит умница, красавица, чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова! — говорится в сообщении.