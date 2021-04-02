Загитова посетила тренировку «Авангарда» в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила тренировку омского «Авангарда» в Казани перед стартом полуфинальной серии Кубка Гагарина, сообщает официальный Twitter клуба.

«Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани», - говорится в сообщении.

Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани ? pic.twitter.com/imkkOJ2z9Q – ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 2, 2021

Серия плей-офф Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» начнется в субботу, 3 апреля. Первый матч пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.