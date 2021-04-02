Загитова посетила тренировку «Авангарда» в Казани
19:18
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила тренировку омского «Авангарда» в Казани перед стартом полуфинальной серии Кубка Гагарина, сообщает официальный Twitter клуба.
«Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани», - говорится в сообщении.
Серия плей-офф Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» начнется в субботу, 3 апреля. Первый матч пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.
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