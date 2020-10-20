Загидулин вернулся в «Металлург»

«Металлург» и голкипер Артем Загидулин достигли договоренности о контракте. Вратарь вернулся в Магнитогорск, сообщает пресс-служба клуба.

Загидулин перешел в «Калгари» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/20 он провел в фарм-клубе «Калгари» — «Стоктон Хит», отыграв в Американской хоккейной лиге 30 матчей, отражая в среднем 89,8 процентов бросков и пропуская 3,07 шайбы за игру.

В межсезонье Загидулин продлил контракт с «Огоньками». Но дата возобновления сезона пока не определена, поэтому клуб согласился отпустить его на время в Россию.