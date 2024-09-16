Задоров ответил на вопрос, что он бы сказал, оказавшись перед Ротенбергом

Защитник «Бостона» Никита Задоров ответил на вопрос, что сказал бы, оказавшись перед главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

— Что бы ты сказал, оказавшись перед Ротенбергом?

— Зачем бороться в раздевалке? — сказал Задоров в интервью «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

СКА после пяти матчей набрал пять очков и расположился на седьмом месте в Западной конференции.

Летом на предсезонке с петербургской командой занимался российский дзюдоист Арман Адамян.