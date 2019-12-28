«Зачем писать неправду?» Жена Овечкина атаковала журналистов за материал о Телегине и Пелагее
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, высказалась в поддержку певицы Пелагеи. Ранее артистка рассталась с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным.
Материал о разводе опубликовало издание Starhit. Там были такие слова: «С Пелагеей с самого начала все не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке. Многие жены игроков ЦСКА ее не любят. Называют «плохой актрисой», потому что прекрасно знают, что у них на самом деле творится в личной жизни. Не особо принимают ее в компании, не зовут на совместные мероприятия».
Спасибо девочкам за этот флешмоб в поддержку Поли! ?? #хоккейнаясемья #командабезкоторойнамнежить Анастасия Шубская @Nastyashubskaya (Жена Александра Овечкина, нападающего Сборной России, команда Washington capitals), Варвара Орлова @varvara_41791 (жена Дмитрия Орлова защитника Сборной России, команда Washington capitals), Кошечкина Ирина @irusikkoshecka (жена Василия Кошечкинa, вратаря Сборной России, команда Металлург), Елена Белова @whitetyson77 (жена Антона Белова защитника Сборной России, команда СКА), Наталья Барулина @natabaru (жена вратаря Сборной России Константина Барулина, команда Нефтехимик), Лилия Шалунова @shal.li (жена Максима Шалунова, нападающего ЦСКА), Татьяна Попова @taniapopova24 (Жена Александра Попова ЦСКА), Андронова Анастасия @_androshka_ (жена Сергея Андронова , капитан Команды ЦСКА), Полина Беляева @polibelyaeva (невеста Михаила Науменкова ЦСКА), Василина Пашнина @vassadi (жена Михаила Пашнина, команда ЦСКА), Алена казионова @alenakazionova (Жена Дениса Казионова нападающего Команды Нефтехимик), Наталья Козлова @natasha_k25 (жена Виктора Козлова, тренера Команды Металлург)
Шубская отреагировала на эту статью в Instagram. «Starhit, вот зачем писать неправду?! О какой, интересно, «хоккейной тусовке» идет речь? Что-то, видимо, мы с ней незнакомы. Дорогая Пелагея, мы тебя все любим! И, конечно, за тебя и за правду».
Пресс-служба певицы в социальной сети поблагодарила Шубскую и других жен хоккеистов за поддержку.
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/B6k7gFNIMWd/?utm_source=ig_embed