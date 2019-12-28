«Зачем писать неправду?» Жена Овечкина атаковала журналистов за материал о Телегине и Пелагее

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, высказалась в поддержку певицы Пелагеи. Ранее артистка рассталась с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным.

Материал о разводе опубликовало издание Starhit. Там были такие слова: «С Пелагеей с самого начала все не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке. Многие жены игроков ЦСКА ее не любят. Называют «плохой актрисой», потому что прекрасно знают, что у них на самом деле творится в личной жизни. Не особо принимают ее в компании, не зовут на совместные мероприятия».

Шубская отреагировала на эту статью в Instagram. «Starhit, вот зачем писать неправду?! О какой, интересно, «хоккейной тусовке» идет речь? Что-то, видимо, мы с ней незнакомы. Дорогая Пелагея, мы тебя все любим! И, конечно, за тебя и за правду».

Пресс-служба певицы в социальной сети поблагодарила Шубскую и других жен хоккеистов за поддержку.