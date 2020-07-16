«Зачем Пелагея раздувает шумиху?» Адвокат Телегина рассказала, что хоккеист не хочет делать пиар на разводе с певицей
Адвокат форварда ЦСКА Ивана Телегина Ирина Петрова сказала, что ее клиент не хочет делать пиар на разводе с певицей Пелагеей.
— Непонятно также, для чего Пелагея раздувает вокруг судебного процесса шумиху. По ее инициативе в каждый процесс вмешиваются корреспонденты различных СМИ. А естественное желание Ивана разрешить дела, касающиеся его семьи и ребенка в закрытом процессе, рассматривается как намерение скрыть что-то от общественности. Иван — спортсмен, и он далек от шоу-бизнеса. Ему явно не хочется делать пиар на разводе. (Отдел хоккея)
Полностью интервью адвоката — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/pochemu-hokkeisty-demonstriruyut-roskoshnye-mashiny-dorogie-chasy-i-otdyh-na-pafosnyh-kurortah-no-boyatsya-publikacii-zarplat-delo-v-mentalitete-ili-chem-to-drugom-1568084/