Забуга будет исполнять обязанности гендиректора «Торпедо»

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга будет исполнять обязанности генерального директора, сообщает пресс-служба клуба.

30 апреля Александр Харламов покинул пост генерального директора нижегородского клуба.

Забуга 15 апреля пришел в руководство «Торпедо». Ранее 38-летний специалист более десяти лет работал в системе омского «Авангарда».

«Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ уступило «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.