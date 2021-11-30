Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

«Забивать надо больше одного гола. Противник использовал свои шансы. В третьем периоде мы играли намного лучше. Шансы были хорошие, надо было забивать. Почему в третьем периоде посадили на скамейку Кирилла Марченко? Не устроила его игра. «Северсталь» в хорошем тонусе. Рабочая, обученная команда. Не зря они в лидерах идут», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.

СКА с 43 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Северсталь» с 46 очками — на третьей строчке.