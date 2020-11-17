«Заберите меня отсюда». Хоккеист Миронов вспомнил, как заплакал, впервые встав на коньки

Защитник «Динамо» Андрей Миронов в интервью Анне Соколовой в программе «Соколиная охота» рассказал о том, как пришел в хоккей.

— Как вы пришли в хоккей? Кто поставил вас на коньки?

— Родители и поставили, чтобы по дворам не шлялся после учебы. Для них школа была на первом месте, а хоккей — второстепенно для здоровья. Отдали за компанию с двоюродным братом.

— Он сейчас играет?

— Нет, закончил после детской школы. А я, когда первый раз встал на коньки, вообще заплакал: «Заберите меня отсюда».

— Почему заплакали-то?

— Помню, ребята уже стояли на коньках и хоть как-то бегали, дергались. А я вышел и за борт держусь. Так меня забрали и потом решили попробовать еще раз. Второй раз пришел, уже начал толкаться по чуть-чуть. Мне стало нравиться — не хотел пропускать тренировки, не хотел идти гулять во двор. Плюс с детства ненавидел детский садик и хотел, чтобы меня быстрее забрали оттуда на хоккей.

— Были конфликтным ребенком?

— Нет. Просто не любил и до сих пор ненавижу сидеть целый день в одном помещении. Мне нужна какая-то активность, а в садике еще тихий час. Ничего не делаешь, так еще и днем спать надо — вообще ужас был. Сейчас сплю днем только перед играми. А так — никогда. Что потом ночью делать-то?