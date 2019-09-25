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За строительством новой арены «Авангарда» можно следить в прямом эфире

12:12
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«Авангард» в своем официальном Twitter сообщил о запуске сайта, посредством которого в прямом эфире можно наблюдать за строительством новой арены клуба.

— В августе Александр Крылов пообещал, что за строительством новой Арены в Омске болельщики смогут следить онлайн, — написал «Авангард». — Ловите сайт: https://omsk-arena.ru, там можно увидеть ход строительства и, самое главное — смотреть прямой эфир с площадки.

Как сообщалось ранее, фойе нового ледового комплекса сможет вместить полторы тысячи человек, а трибуны — 12 тысяч болельщиков.

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