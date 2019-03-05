За смену до гола СКА в овертайме 4 матча против "Спартака" судьи пропустили фол на Кузьменко

В овертайме 4 матча плей-офф СКА – "Спартак", за смену до гола, вызвавшего бурю негодования у игроков и болельщиков красно-белых из-за незафиксированного нарушения Ярно Коскиранты, судьи пропустили другой фол – спартаковского защитника Дмитрия Вишневского на Андрее Кузьменко.
По правилу 160 Книги правил КХЛ такое нарушение – подсечка – карается удалением до конца игры.
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