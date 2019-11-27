За СКА дебютирует 17-летний вратарь

17-летний голкипер системы СКА Ярослав Аскаров, выступавший до этого в команде МХЛ «СКА-Варяги» и ВХЛ — «СКА-Нева», дебютирует в воротах основной команды против «ХК Сочи». Это будет первый матч вратаря в КХЛ.

До этой встречи Аскаров провел 14 игр в ВХЛ, отразив 92,5 процента бросков. В активе вратаря есть трофеи с юниорской сборной — Мировой кубок вызова, Кубок Глинки/Гретцки, а также серебро юниорского чемпионата мира. Планируется, что именно Аскаров будет основным вратарем на ближайшем молодежном чемпионате мира.

Помимо Аскарова, в составе СКА выйдут на лед еще трое игроков, чей возраст меньше 20 лет. Это 19-летний защитник Данила Галенюк, 18-летний форвард Василий Подколзин, а также 19-летний нападающий Кирилл Марченко.

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