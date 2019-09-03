За «Салават Юлаев» впервые в КХЛ сыграют два игрока моложе 18 лет
14:18
«Салават Юлаев» включил в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ сразу двух игроков до 18 лет. На лед в игре против «Куньлуня» выйдут 17-летние Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, ранее в лиге за уфимцев играл только один хоккеист младше 18 лет. Кирилл Полозов в сезоне-2008/09 провел 4 матча и забил один гол.
Сразу два игрока до 18 лет в заявке.— KHL Media Team (@khlmediateam) September 3, 2019
За время в КХЛ в @hcsalavat играл всего один «масочник» — Кирилл Полозов в сезоне 2008/2009 https://t.co/zu93SfzGHT