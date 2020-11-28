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За московское «Динамо» сыграло два 18-летних хоккеиста. Ранее Крикунов заявил, что не готов доверять молодежи

19:50
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Сегодня московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло дома «Амур» (3:2). В составе победителей сыграли два 18-летних нападающих — Богдан Тринеев и Иван Дидковский. Причем первый был заявлен во второй тройке нападения с Оскаром Линдбергом и Дмитрием Яшкиным.

Тринеев сыграл 5 минут и 25 секунд, Дидковский — 3 минуты и 2 секунды. При этом оба не выходили на лед в третьем периоде.

Отметим, что ранее главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что не готов давать много игрового времени молодежи: «Пока такая минимальная разница в очках, у нас немного другие задачи».

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