За московское «Динамо» сыграло два 18-летних хоккеиста. Ранее Крикунов заявил, что не готов доверять молодежи

Сегодня московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло дома «Амур» (3:2). В составе победителей сыграли два 18-летних нападающих — Богдан Тринеев и Иван Дидковский. Причем первый был заявлен во второй тройке нападения с Оскаром Линдбергом и Дмитрием Яшкиным.

Тринеев сыграл 5 минут и 25 секунд, Дидковский — 3 минуты и 2 секунды. При этом оба не выходили на лед в третьем периоде.

Отметим, что ранее главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что не готов давать много игрового времени молодежи: «Пока такая минимальная разница в очках, у нас немного другие задачи».