Юсси Олкинуора: «Мнацян для очень многих людей значил очень многое»

Голкипер «Адмирала» Юсси Олкинуора в матче с «Нефтехимиком» (2:0) во второй раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 36 бросков соперника.

— У нас был очень хороший первый период, — приводит слова голкипера официальный сайт «Адмирала». — Нужно выигрывать в таких вот тяжелых играх. Очень приятно быть дома, играть перед своими болельщиками. Сейчас мы попытаемся сыграть еще лучше на выезде. Дальние перелеты — это не сложно. Все команды это делают. Это спорт, это хоккей.

Что говорили в раздевалке о матче памяти? Церемония была очень красивой... Я не встречался с Самвелом Мнацяном, но видно, что для очень многих людей здесь он значил очень многое. Очень разные мысли вертелись в голове у игроков, которые принимали участие в сегодняшнем матче.

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