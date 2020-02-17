Юрзинов будет давать шанс молодым игрокам «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

— Я уже говорил, что в последних двух матчах у нас появилось много молодых игроков, — приводит слова тренера официальный сайт «Трактора». — Мы хотим дать им возможность проявить себя на уровне КХЛ. Было сложно, так как для того, чтобы войти в игру нужно время. Первые два периода соперник владел преимуществом, в третьем мы сделали определенные перестановки и стали играть тактически более грамотно. Смогли сравнять счет и выровнять игру. Забили важные два гола, но большинство сегодня у соперника было лучше.

— Есть ли в Вашем шорт-листе еще кандидаты в «Трактор» на ближайшие матчи?

— У нас много ребят играло по ходу сезона. Это сейчас мы ввели большую группу. Нам очень интересно посмотреть. Я понимаю, что есть технические ошибки, но важно увидеть — кто держит уровень КХЛ, кто не теряется и на кого мы можем рассчитывать. Да, мы рассматриваем, есть определенные мысли. От игры к игре мы будем смотреть кого можно ввести в игру.

— Сухачева стоит ждать?

— Все варианты возможны. Мы должны цепляться и сегодня в третьем периоде сумели сравнять счет. Но у соперника хорошее большинство, здорово сумели сегодня им воспользоваться.

— Владимир Владимирович, чем объясните слабое начало в первом периоде?

— Много новых игроков — они попали первый раз сюда, возможно сыграло свою роль волнение и то, что у нас отличается содержание игры. В третьем периоде уже адаптировались, но допускали индивидуальные ошибки именно в плане построения игры.

— Обе команды потеряли шансы на плей-офф, какая мотивация на оставшиеся матчи?

Я думаю, у нас похожая ситуация. Даем проявить себя игрокам, чтобы они показали свой уровень. В том числе, мы даем возможность ребятам, которые не получали шансы. Спасибо зрителям, которые нас поддерживают и приходят на хоккей. Мы стараемся двигаться вперед.