Юртайкин стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Данилом Юртайкиным на один сезон, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

18 августа 28-летний хоккеист покинул «Ладу». Контракт с форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Данил — воспитанник ярославской хоккейной школы. Техничный, обученный праворукий нападающий, должен добавить мастерства и креатива команде. Он находится в хорошей физической форме, имеет богатый опыт кубковый борьбы, который, безусловно, является большим плюсом для «Нефтехимика», — заявил спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.

Юртайкин является воспитанником «Локомотива». Также он выступал за «Амур», «Сан-Хосе», «Трактор» и ЦСКА, вместе с которым становился обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ на его счету 84 (35+49) очка в 221 матчах.