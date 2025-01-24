Юртайкин рассказал о различиях челябинских и тольяттинских болельщиков

Нападающий «Лады» Данил Юртайкин рассказал о том, чем различаются челябинские и тольяттинские болельщики.

«В обоих городах очень любят хоккей, но в Челябинске более мощное медиапространство, которое помогает продвигать команду. Вообще, в этом плане «Трактору» уступают многие команды КХЛ, так как в Челябинске над этим аспектом работают на очень приличном уровне. Так или иначе, в Тольятти всё равно очень много болельщиков», — сказал Юртайкин Metaratings.ru.

В середине декабря состоялся обмен между челябинским и тольяттинским клубами, в результате которого Юртайкин стал игроком «Лады». В 11 матчах за новый клуб нападающий набрал 9 (5+4) очков.