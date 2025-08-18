Юртайкин и Березин покинули «Ладу»

«Лада» объявила об уходе 28-летнего нападающего Данила Юртайкина и 34-летнего защитника Максима Березина.

Отмечается, что контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Березин играл за «Ладу» с 2023 года, а Юртайкин присоединился к команде в декабре 2024-го. В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 защитник провел за тольяттинскую команду 66 матчей и набрал 13 (4+9) очков. На счету форварда 9 голов и 6 результативных передач в 31 игре за «Ладу».