Юров расторг контракт с «Металлургом» и продолжит карьеру в «Миннесоте»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров покинул команду, сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Контракт с 21-летним форвардом расторгли по его инициативе. Юров принял решение продолжить карьеру в «Миннесоте». «Уайлд» выбрал россиянина под общим 24-м номером драфта НХЛ в 2022 году.

При этом «Металлург» сохранил за собой спортивные права на хоккеиста. Он снова станет игроком команды, если решит вернуться в КХЛ.

В сезоне-2024/25 Юров набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету один гол в пяти встречах.