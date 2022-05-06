Юров пожелал Мирошниченко победить болезнь и поскорее вернуться в хоккей

Нападающий «Металлурга» Данила Юров пожелал форварду «Омских ястребов» Ивану Мирошничеко поскорее вернуться в хоккей.

«Об этом мне думать не надо. Все-таки Ваня Мирошниченко мой главный соперник, и хотелось бы пожелать ему выздоровления, чтобы он вернулся, — цитирует Юрова ТАСС. — Думаю, если бы он был здоров, у нас до последнего была бы борьба за первое место в рейтинге от России».

3 марта «Авангард» сообщил, что у хоккеиста была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание поддается лечению и протекает в легкой форме. Мирошниченко, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.

Последний матч он провел за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ. 14 февраля сообщалось, что форвард занял 11-е место в рейтинге предстоящего драфта НХЛ-2022 по версии The Athletic.