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8 декабря, 23:25

Юров назвал Канцерова лидером «Металлурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров ответил на вопрос о лидере команды.

«На данном этапе это Роман Канцеров. До этого Никита Михайлис был. Сами понимаете, что сезон никогда ровным не бывает. Сейчас идет игра у тройки Канцерова, а потом будет у другой. Это нормально, мы делаем одно дело и рады друг за друга», — цитирует Юрова Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Канцеров набрал 13 (7+6) очков в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Legalbet
Данила Юров
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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