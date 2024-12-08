Юров назвал Канцерова лидером «Металлурга»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров ответил на вопрос о лидере команды.

«На данном этапе это Роман Канцеров. До этого Никита Михайлис был. Сами понимаете, что сезон никогда ровным не бывает. Сейчас идет игра у тройки Канцерова, а потом будет у другой. Это нормально, мы делаем одно дело и рады друг за друга», — цитирует Юрова Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Канцеров набрал 13 (7+6) очков в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.