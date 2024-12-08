Юров назвал большим прогрессом игру вратаря «Металлурга» Смолина
Нападающий «Металлурга» Даниил Юров оценил игру вратаря команды Александра Смолина.
«Нормально играет. Он оставляет нас в игре, дает шансы. В принципе, у него большой прогресс с начала сезона. Дай Бог, чтобы он так же продолжал прогрессировать», — цитирует Юрова Legalbet.
В субботу, 7 декабря, «Металлург» уступил московскому «Динамо» (2:3) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ. Смолин в этой игре отразил 20 из 23 бросков по воротам.
21-летний вратарь в нынешнем сезоне провел за магнитогорскую команду 13 матчей, два из которых отстоял на ноль.
Источник: Legalbet
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