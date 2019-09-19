Юрий Яковлев: «Важно не дать клубам обойти потолок зарплат»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев в интервью «Известиям» признался, что считает логичным новый потолок зарплат, который начнет действовать со следующего сезона.

— Со следующего сезона планируется вступление в силу жесткого потолка зарплат — 900 миллионов рублей на команду. Если идея полностью воплотится в жизнь, это поможет вам удерживать у себя хоккеистов и хотя бы избежать их переходов в более богатые клубы КХЛ, как было с трансфером Владислава Гаврикова в СКА?

— В теории да. Я надеюсь, что все это сработает. По крайней мере ход со стороны лиги логичный. Как это будет работать, посмотрим уже в следующем сезоне.

— У вас есть понимание, как этот потолок будет работать? Некоторые менеджеры считают, что клубы с бюджетами СКА и ЦСКА могут спрятать реальные доходы хоккеистов в бонусной части, и тогда у команд с бюджетом «Локомотива» шансов на успех в Кубке Гагарина не прибавится...

— Хочется верить: у лиги должно быть достаточно логики и последовательности в действиях, чтобы довести до конца задуманное. Иначе нет смысла объявлять жесткий потолок, если, условно говоря, будут уловки, которые помогут обойти эти ограничения. Все мы надеемся, что этого не произойдет.