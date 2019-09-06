Юрий Яковлев: «Мы великая хоккейная держава, но клубам не хватает качественно подготовленных игроков»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев подвел итоги заседания совета директоров Континентальной хоккейной лиги.

— Введение аренды мы поддерживаем полностью, легализация этого института — важный шаг, — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ. - Если говорить о состоянии дел в нашем хоккее, то одной из главных проблем является кадровый дефицит. Мы великая хоккейная держава, но клубам не хватает качественно подготовленных игроков. В такой ситуации остается концентрироваться на подготовке собственных хоккеистов. Не все из них раскрываются в одном возрасте, есть те, кто делает это и позже.

В таких случаях аренда поможет. Но ей нужно пользоваться разумно, чтобы не было перегибов по срокам, количеству арендованных хоккеистов. Нужно создать все условия, чтобы молодые игроки развивались. Что касается жесткого пола зарплат, то он должен сгладить разницу между уровнем финансирования команд в КХЛ.

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