Юрий Сергиенко: "Ставил зарубки на стенах, ожидая, когда мне дадут шанс сыграть"

Защитник "Салавата Юлаева" Юрий Сергиенко после победы над "Авангардом" (3:2 ОТ) рассказал, насколько сложно ему было попасть в игру после почти двух месяцев пребывания в запасе. Счет в серии: 3-2 в пользу омичей.

– Сложно было попасть в игру, поводя первый матч в плей-офф?

– Было сначала тяжело, но все ребята помогли. Слава Богу, что для нас матч сложился именно таким образом. Наверное, в этом и заключается профессионализм. У нас такая команда, которая мне помогла. Мне в дальнейшем было легко.

– Насколько соскучились по хоккею, сидя столько времени в запасе?

– Месяц и еще 21 день. Сидел, считал и ставил зарубки на стенах. Ха-ха. Очень соскучился.

– Можно ли говорить о каком-то переломе в серии?

– Вам можно, наверное. У нас же – работа, вера и терпение.

– Были уверены, что засчитают гол Кемпайнена?

– Да. Лично я видел, что гол был чистым. По сравнению с тем, который не засчитали "Авангарду". Мы не сомневались, что Кемпайнен забросил шайбу по правилам.

– Что-то после четвёртой игры поменяли, может, в тактике?

– Тяжело что-то кардинально поменять в плей-офф, потому что ты весь год наигрываешь схему. В кубковых матчах показываешь то, чем занимался весь регулярный чемпионат. Какие-то мелочи реально поменять. Но вы, возможно, их не поймете, если я их начну объяснять. (Алексей Шевченко)

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