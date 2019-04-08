Юрий Сергиенко: "Салавату" бы очень хотелось продолжить эту серию, мы были достойны седьмого матча"

Защитник "Салавата Юлаева" Юрий Сергиенко после поражения от "Авангарда" в шестом матче финала Востока отметил, что проигрывать в таких играх обидно. По его словам, уфимцы были достойны седьмого матча.

Это был самый длинный матч сезона-2018/19, самый продолжительный матч в финале Востока (прежний рекорд равнялся 98:59) и самый длинный матч в истории "Авангарда" в КХЛ.

– Обидно проигрывать такие матчи, – приводит пресс-служба клуба слова Сергиенко. – Мы хорошо играли сегодня. Согласен, нам везло, Юха нас спасал, Слава Богу. Просто обидно по хоккейному, по человечески.

– Наверное, для Вас было вдвойне тяжелее, ведь проводили только второй свой матч в плей-офф? Насколько сложно было Вам физически по ходу овертаймов?



– Обидно, что я вышел так поздно, уже сейчас в серии с "Авангардом". Это было для меня хорошим реваншем, чтобы доказать, что я достоин играть в плей-офф в этой команде. Я не ещё не наигрался, и нам бы очень хотелось продолжить эту серию, мы были достойны седьмого матча.

– Что делали перед началом овертаймов? Как команда настраивалась?



– Тут борьба характеров была. Играли не физикой, не головой, а просто характером. Если честно, не помню, что мы там говорили, но нерв был.

"Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина. Его соперник определится во вторник в седьмом матче между ЦСКА и СКА.

"Авангард" вырвал победу у "Салавата Юлаева" в третьем овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина!