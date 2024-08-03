Новиков: «Уровень хоккея в следующем сезоне КХЛ поднимется»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что из-за возвращения Евгения Кузнецова, Александра Барабанова и других российских игроков из НХЛ уровень хоккея в КХЛ в следующем сезоне станет выше.
«Мне кажется, уровень хоккея в следующем году поднимется. Сезон обещает быть интересным. У Кузнецова получился бомбический переход, Барабанов с Гусевым определились. Просветов пришел в ЦСКА. Все это может привлечь болельщика на хоккей. Есть надежда на то, что уровень игры поднимется. Нам есть куда стремиться. Мне кажется, у нас будет интересный чемпионат», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».
Источник: «РБ Спорт»
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