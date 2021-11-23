Юрий Михайлис: «Я решил, что Савченко будет капитаном»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 Б).
— Хочу сказать спасибо болельщикам и команде за сегодняшний матч, ребята проявили выдержку и терпение, старались как можно меньше ошибаться в своей зоне, и это получалось. По крайней мере больших провалов в обороне у нас сегодня не было. В овертайме у нас было больше шансов забить и выиграть, но довели дело до буллитов, где мастерство игроков позволило нам обыграть соперника, — цитирует тренера сайт «Барыса».
— В третьем периоде показалось, что не хватило команде сил, сказался плотный график игр?
— Прилетели с запада, для восстановления было очень мало времени, и в третьем периоде, может, соперник добавил в движении. Мы стали перестраховываться и отбрасываться, плюс волнение, ребята хотели сыграть правильно и надежно в обороне.
— Несколько игр с капитанской повязкой Роман Савченко, это ваше решение?
— Это мое решение. Зная Романа, сколько он отдал «Барысу», и как он верен команде, я решил, что он будет капитаном.
— По остроте бросков соперник, кажется, был получше, или Бояркин уверенно сыграл?
— Да, сегодня поздравим Никиту с первой победой в КХЛ, сыграл очень здорово, уверенно, особенно на буллитах. Надежно, как и должен играть вратарь. Скажу еще, что у нас тоже много было хороших элементов, броски и выходы в ноль.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/khl-barys-dinamo-mn-press-konferenciya-trenerov-video/
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