Юрий Михайлис: «Против такого соперника, как «Металлург», надо терпеть»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Команда проделала хорошую тяжелую работу. Мы много прессинговали с первого периода, начали играть активно. Нам удавалось зацепиться в зоне соперника и создавать много хороших моментов. Строго сыграли в обороне, но очень много удалений. Надо убирать это и играть дисциплинированнее. Против такого соперника, как «Металлург», надо терпеть. В целом команда выполнила установку.

— Будут ли изменения в звеньях перед вторым матчем?

— Завтра у нас есть день, подумаем по составу. Пока еще не определились.

— Как арбитры объяснили удаление вратаря Йони Ортио? Он специально скинул шлем?

— Да. Был бросок, они хотели остановить игру. Думаю, многие знают, что при броске у шлема отлетают все резинки. Такие мощные броски. Мне показалось, что шлем слетел, а не сам Йони сбрасывал его. Но судьи расценили так. Они хотели остановить игру после броска, а Йони сбросил шлем.

— На Йони Ортио сегодня выпала большая нагрузка. Он физически готов всю серию провести в таком же тонусе после олимпийской паузы?

— У него хорошее состояние. Он отдохнул, мы много поработали. Он сыграл два матча в Москве со «Спартаком» и «Динамо» и вошел в ритм. Сегодня он очень здорово сыграл. И команда ему помогала. Много блокировали бросков и здорово играли в меньшинстве.