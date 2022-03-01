Юрий Михайлис: «Против такого соперника, как «Металлург», надо терпеть»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— Команда проделала хорошую тяжелую работу. Мы много прессинговали с первого периода, начали играть активно. Нам удавалось зацепиться в зоне соперника и создавать много хороших моментов. Строго сыграли в обороне, но очень много удалений. Надо убирать это и играть дисциплинированнее. Против такого соперника, как «Металлург», надо терпеть. В целом команда выполнила установку.
— Будут ли изменения в звеньях перед вторым матчем?
— Завтра у нас есть день, подумаем по составу. Пока еще не определились.
— Как арбитры объяснили удаление вратаря Йони Ортио? Он специально скинул шлем?
— Да. Был бросок, они хотели остановить игру. Думаю, многие знают, что при броске у шлема отлетают все резинки. Такие мощные броски. Мне показалось, что шлем слетел, а не сам Йони сбрасывал его. Но судьи расценили так. Они хотели остановить игру после броска, а Йони сбросил шлем.
— На Йони Ортио сегодня выпала большая нагрузка. Он физически готов всю серию провести в таком же тонусе после олимпийской паузы?
— У него хорошее состояние. Он отдохнул, мы много поработали. Он сыграл два матча в Москве со «Спартаком» и «Динамо» и вошел в ритм. Сегодня он очень здорово сыграл. И команда ему помогала. Много блокировали бросков и здорово играли в меньшинстве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -