Юрий Михайлис: «Пока мы ждем решения Дастина Бойда»

Новый главный тренер «Барыса» Юрий Михалис рассказал, как планирует строить работу с командой.

— В какой хоккей будет играть «Барыс» под вашим руководством?

— В быстрый и агрессивный. Состав сохранился на девяносто процентов, все знают и понимают систему, выстроенную Андреем Скабелкой. Она работала, поэтому я пока не вижу смысла что-то менять, а дальше будет видно.

— Какие качества в хоккеистах вы цените больше всего и наоборот, чего не прощаете?

— Не прощаю трусости. Но в целом я не диктатор, но и не демократ. Действую по ситуации.

— Есть ли сейчас понимание, когда команда начнет подготовку к сезону?

— Мы рассчитывали начать вовремя, вместе с другими командами. Но пока ситуация с эпидемией в стране вносит свои коррективы, и в итоге я переделываю уже третий план. Сейчас ориентируемся на 10 августа. Да, мы все соскучились по хоккею, все игроки звонят, переживают, но при этом все понимают и продолжают заниматься самостоятельно. Они профессионалы, и я уверен: когда мы, наконец, начнем — все будут в нормальной физической форме. Тяжело готовиться в таких условиях, но здоровье важнее.

— Стоит ли ждать, что в грядущем сезоне у казахстанских молодых игроков появится больше игрового времени?

— Надеюсь, они будут работать так, чтобы им можно было дать больше игрового времени. Искусственно в игру вводить никого не будем. Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши игроки росли, чтобы результаты сборной улучшились, а без постоянной игровой практики на высоком уровне этого достичь сложно. Сейчас среди казахстанской молодежи много интересных ребят. Их ждет хорошее хоккейное будущее, естественно при серьезном отношении к себе. Многие из них стучатся в двери первой команды.

— Если говорить о легионерах, будут ли еще приобретения?

— Пока мы ждем решения Дастина Бойда, если контракт с ним продлен не будет, то наверняка на эту позицию начнут кого-то подыскивать.