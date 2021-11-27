Юрий Михайлис: «Отметим оборону соперника, наши атаки захлебывались на пятаке»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:3).

«Хорошая, напряженная, боевая игра. Второй и третий периоды были за нашей командой, мы имели превосходство, много играли в зоне соперника, угрожали воротам. Но вратарь «Витязя» очень здорово сегодня сыграл на последнем рубеже. Отметим и оборону соперника, наши атаки захлебывались на пятаке. Да, забили гол, команда воодушевилась, еще больше стали играть на ворота, по броскам были лучше соперника, но не повезло. Особенно играя шесть против пяти. Надо было все-таки доставлять шайбу в зону соперника. По самоотдаче ребята молодцы, все играли с душой», — цитирует тренера сайт «Барыса».