Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2 ОТ).

«Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Спасибо команде, с первой секунды матча и до конца ребята выкладывались. Сделали задел в первом периоде, мощно начали и контролировали игру все три периода. Наверное, это наше достижение, поскольку у нас бывали провалы во втором периоде, где-то мы упускали инициативу.

Сегодня мы все три периода провели здорово, хорошо двигались, много угрожали воротам соперника, создавали моменты. Но шайба не шла в ворота, хотя все наши действия были направлены на это. Удача была на стороне соперника. Я похвалил ребят за этот матч, мы сыграли стабильно», — цитирует тренера сайт КХЛ.