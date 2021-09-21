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Юрий Михайлис — о поражении от ЦСКА: «Удача была на стороне соперника»

20:18
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2 ОТ).

«Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Спасибо команде, с первой секунды матча и до конца ребята выкладывались. Сделали задел в первом периоде, мощно начали и контролировали игру все три периода. Наверное, это наше достижение, поскольку у нас бывали провалы во втором периоде, где-то мы упускали инициативу.

Сегодня мы все три периода провели здорово, хорошо двигались, много угрожали воротам соперника, создавали моменты. Но шайба не шла в ворота, хотя все наши действия были направлены на это. Удача была на стороне соперника. Я похвалил ребят за этот матч, мы сыграли стабильно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/21/489791.html

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Иван Шитик все материалы автора

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