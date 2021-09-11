Юрий Михайлис: «Не смогли найти ключ к обороне соперника»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:4).

— Сегодня много чего у нас не получилось. В первую очередь, это стартовый период. Очень много потерь было в средней зоне, соперник не позволил нам зацепиться за зону взятия ворот. Второй период, две контратаки, которые мы пропустили, потеря концентрации. Не смогли мы найти ключ к обороне соперника, хотя предпосылки были. Создавали моменты, но здорово сыграла оборона соперника и вратарь.

— Что скажете по игре Якоба Берглунда?

— Возможно, адаптация. Прилетел и на следующий день уже играл. У него хорошие данные, как я уже говорил, он поможет нашей команде.

— Согласны с тем, что Эрик Мартинссон выпадает из игры?

— Я не соглашусь с вашим мнением. В игре у него большая нагрузка. Он играет в большинстве и в меньшинстве. Идет привыкание к партнерам и лиге, другие скорости. Он мастеровитый и опытный игрок, со временем привыкнет ко всему.