Юрий Михайлис назвал причины поражения «Барыса» от «Трактора»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

— Мы знали, что «Трактор» одна из лучших команд по игре в первом периоде, готовились к этому, но удаления и ошибки сразу привели к тому, что у хозяев появилось преимущество в две шайбы. Для такой команды, как «Трактор», это существенное преимущество. Во втором периоде была равная игра, подравнялись по броскам и голевым моментам, забили. В конце нам чуть-чуть не повезло. При игре 6 на 5 шайба перескочила, может, мы и сравняли бы счет.

— С чем связано четырехминутное удаление Егора Петухова, после чего вы остались играть 3 на 5?

— Там несчастный случай, игрок выбрасывал шайбу и задел маску, в лицо попал. Это было неумышленно, хоккейный эпизод, но четыре минуты игрок получил. В меньшинстве держались втроем, но пропустили.

— В третьем периоде ваша команда практически смогла перевернуть игру. Что говорили игрокам в раздевалке перед этим отрезком?

— Говорили, что нужно играть до конца. У нас были хорошие моменты и во втором периоде. Надо было просто реализовывать и хладнокровнее отнестись к этому.

— Вопрос по Берглунду. У него была дополнительная мотивация сегодня, с учетом того, что он раньше играл в «Тракторе»?

— Якоб здорово играет последние матчи, создает хорошие моменты. Он и в Казани забил, успел сыграть на добивании. И сегодня хорошую шайбу забросил. В каждой игре он настраивается на лучший результат.